الرطوبة تصل لـ75%.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 7 درجات.

وتبلغ سرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر 6.5 متر في الثانية بينما يبلغ معدل الرطوبة 48.7%، بينما تبلغ سرعة الرياح على جنوب القاهرة 6.3 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 41.6%.

كما تبلغ سرعة الرياح على وسط القاهرة 5.8 متر في الثانية وتصل الرطوبة إلى 41.3%، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الجديدة 5.5 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 47.6%.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 6.2 درجة.

وتبلغ سرعة الرياح على دمياط 7.8 متر في الثانية والرطوبة 74.1%، وعلى بورسعيد تصل سرعة الرياح إلى 6.9 متر في الثانية والرطوبة 61.4%.

كما تصل سرعة الرياح على البحيرة إلى 5.5 متر في الثانية والرطوبة 54%، بينما تتراوح الرياح على المنصورة إلى 5.4 متر في الثانية والرطوبة 57.8%.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 6.6 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الأقصر إلى 5.9 متر في الثانية والرطوبة 19.4%، بينما على أسيوط تصل الرياح إلى 6.4 متر في الثانية والرطوبة 27.1%.

كما تصل سرعة الرياح على الفيوم إلى 5 أمتار في الثانية والرطوبة 45.3%، وتكون سرعة الرياح على المنيا 6.1 متر في الثانية والرطوبة 35.1%.

4- شمال مصر

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.7 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 5.4 متر في الثانية والرطوبة 58.1%، وتكون الرياح على العلمين 4.7 متر في الثانية والرطوبة 59.3%.

5- القناة

تكون حالة الهواء جيدة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 6.5 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 8.8 متر في الثانية، والرطوبة 75.6%، وتكون الرياح على الإسماعيلية 6.3 متر في الثانية والرطوبة 53.7%، وتكون على السويس 5.1 متر في الثانية والرطوبة 44.6%.

6- سيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.9 درجة.

وتصل سرعة الرياح على جنوب سيناء إلى 4.5 متر في الثانية والرطوبة 39.6%، وتكون الرياح على شرم الشيخ 1.6 متر في الثانية والرطوبة 34.6%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء إلى 5 أمتار في الثانية والرطوبة 55.6%، وتكون على العريش 6 أمتار في الثانية والرطوبة 64.8%.