الصيف يبدأ غدا.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة بداية من الأحد ودرجات تصل 41



كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية فصل الصيف الجغرافية والمناخية غدا الأحد الموافق 21 يونيو، لافتًا إلى أن حالة الطقس تشهد تغيرات واضحة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضافت شاكر، أن اليوم السبت تشهد أغلب المناطق انخفاضا في درجات الحرارة ولكن بداية من غدا الأحد سترتفع الحرارة لتسجل على القاهرة 39 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى يوم الثلاثاء المقبل الذي من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة، بحيث يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجع البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.

وتابع: "تسجل درجات الحرارة أيضًا 40 درجة على السواحل الشمالية، و38 درجة على جنوب سيناء وتتراوح بين 39 و41 على شمال وجنوب الصعيد".

وأشارت إلى أن، الطقس أثناء الليل والصباح الباكر يكون معتدل، ودرجات الحرارة الصغرى تسجل بين 26 أو 23 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها الأيام المقبلة بعد ارتفاع درجات الحرارة تتمثل في نشاط للرياح على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية.

وأكدت شاكر أن التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية واردة وطبيعية خلال هذا التوقيت العام بحيث يكون هناك تفاوت في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر عن درجات الحرارة أثناء ساعات النهار، لافته إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة تأثرا بمنخفض الهند الموسمي.