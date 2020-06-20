مطالبة مصر الجامعة العربية باجتماع طارئ بشأن ليبيا تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت دعوة مصر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا اهتمامات الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وركزت الصحف الثلاث على دعوة مصر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد الاجتماع، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع والمتوقع أن يكون خلال الأسبوع الحالي بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من الدول.

على جانب آخر، استنكرت مصر وبأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، معتبرة أن تلك الأعمال العدائية تعتبر استمرارا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبنى مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة أخذا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، ودعت كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

كما سلطت الصحف الضوء على إطلاق وزارة الصحة، اليوم، المبادرة الرئاسية لدعم وتشجيع أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحيه والطببية، إضافة إلى القوافل العلاجية بكافة المحافظات.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أن المبادرة التي تنطلق اليوم بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" وتستكمل تباعا على مدار الأسبوع في محافظات "الفيوم والمنوفية والشرقية والإسكندرية والبحيرة" جاءت في ضوء عزوف أصحاب الأمراض المزمنة خلال الفترة الماضية عن متابعة حالتهم الصحية؛ خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت الوزيرة، المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى؛ لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة 3 أشهر قادمة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه أيضا لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وأوضحت أنه تم تخصيص ممرات آمنة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفىات لمنع الاختلاط مع المصابين بفيروس كورونا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك، وجددت دعوتها للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتعاقدين للانضمام للعمل في المبادرة والمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشارت الصحف إلى انطلاق امتحانات الثانوية العامة، غدا الأحد، حيث يؤدي 650 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 3313 لجنة رئيسية تضم 56 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إجراء التعقيم اللازم لصناديق نقل الكراسات الامتحانية والأوراق دون التأثير على المحتوى، وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لنقل أوراق الامتحانات إلى بعض المحافظات بالطائرات وتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية.

في الوقت نفسه، تسلم رؤساء اللجان الدفعة الأولى من أدوات التعقيم من كمامات وعبوات كحول وأغطية بلاستيكية معقمة للأحذية وسيتم توزيع تلك الأدوات على جميع الطلاب مجانا طوال مدة الامتحانات صباح كل امتحان.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن أسئلة الامتحانات فى جميع المواد لن تخرج عما درسه الطلاب حتى يوم 15 مارس الماضي.

وفي الشأن الاقتصادي، أشارت الصحف إلى إدراج صندوق النقد الدولي، أمس، طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني على أجندة أعمال المجلس التنفيذي على موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الجمعة المقبل.

وتوصلت مصر في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بعد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية في الفترة ما بين 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع الحكومة المصرية لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلى والانتعاش الاقتصادي القوي.

وذكر جيري رايس مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مذاع عن بعد، أن 12 دولة من منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على حوالي 7 مليارات دولار من خلال برنامج الدعم السريع في أعقاب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية.

كانت مصر قد حصلت، في مايو الماضي، على 2.77 مليار دولار من خلال برنامج التمويل السريع، الذي أتاحه صندوق النقد الدولي فى أعقاب جائحة "كوفيد-19" والأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عنه.

وعلى المستوى الدولي، وجه مجلس الأمن القومي الأمريكي رسالة إلى القيادة الإثيوبية طالبها فيها بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة.

ونشرت الصفحه الرسميه للمجلس على "تويتر" رساله تؤكد أن 257 مليون شخص في شرق إفريقيا ينتظرون إبرام تلك الصفقة قبل بدء الملء.