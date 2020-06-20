كورونا في 24 ساعة| مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي.. والصحة العالمية تحذّر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة، إصابة نحو 1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و79حالة وفاة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيربريسوس، اليوم الجمعة، إن الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم، تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ أكثر من 150 ألف حالة، محذرًا من أن وتيرة الجائحة تتسارع.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

أعلى عدد إصابات يومي.. الصحة تعلن حصيلة إصابات "كورونا" والوفيات اليوم الجمعة

لطلاب الثانوية.. الصحة تنشر وصفة صحية لتقوية المناعة خلال الامتحانات

خاص| الصحة تبدأ تجربة سريرية جديدة على دواء لـ"كورونا": "أظهر نتائج واعدة"

تعافي 34 مصابًا بكورونا بالمستشفيات والعزل المنزلي في الإسكندرية

نقابة صيادلة أسيوط تنعى الدكتور أشرف شوقي "ضحية كورونا"

إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس قسم عزل المطرية في الدقهلية بكورونا

تعافي 10 حالات من مصابي كورونا بشمال سيناء

تعافي 31 مصابًا بكورونا في البحيرة

تعافي 11 مصابًا من فيروس كورونا ببني سويف

"أطباء المنيا" تنعى طبيب مغاغة شهيد كورونا

"الصحة العالمية": 3 لقاحات محتملة من 300 في آخر مرحلة للاختبار

مسؤول جزائري يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

الصين: سلالة أوروبية من فيروس "كورونا" تتفشى في بكين

سويسرا ترفع معظم قيود كورونا مع انحسار الإصابات الجديدة

الصحة العالمية تحذّر: "مرحلة جديدة وخطيرة" من وباء "كورونا"

أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا في إيران

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 118 ألفا

هل موجة كورونا الثانية حتمية في الخريف المقبل؟.. "الصحة العالمية" تطمئن الملايين

مكسيكو سيتي وكوستاريكا تتراجعان عن إعادة فتح قطاعات اقتصادية

حصيلة إصابات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز مليون إصابة

هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع وتسويق عقار"فابيفلو" لعلاج كورونا

علماء يجربون جهازا للاستنشاق لمساعدة مرضى كورونا على معالجة أنفسهم

السعودية تتخطى حاجز الـ150 ألف إصابة بفيروس كورونا

العراق:تسجيل 69 حالة وفاة و1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لا وفيات لليوم الخامس على التوالي.. ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

معلومات مهمة يجب معرفتها لشراء الكمامة التي تناسبك

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل حوالي 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا