"اتحضر للأخضر".. تفاصيل مبادرة تنظيف قاع البحر الأحمر بالغردقة ومرسى علم

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم الجمعة، في مدينة الغردقة الحملة الخاصة بتنظيف قاع البحر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".

وبحسب بيان الغرفة اليوم، تتم الحملة خلال شهر يونيو احتفالًا بيوم البيئة العالمي، وتنفذها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر رئيس الغرفة، وتحت إشراف الدكتورة ياسمـين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع قطاع محميات البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على البيئة البحرية "هيبكا" لتنظيف قاع البحر أمام السقالات بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر، أن تنتقل الحملة بعد انتهاء عملها بمدينة الغردقة، إلى مدينة سفاجا وتنتهي في مدينة مرسى علم، وتستمر حملة تنظيف قاع البحر لمدة ثمانية أيام لكي تنتهي يوم الاثنين 29 يونيو الجاري.

وتهدف هذه الحملة، إلى حماية البيئة البحرية ولفت النظر لأهمية هذه القضية ونشر الوعي البيئي للحفاظ على البحر الأحمر كمقصد للسياحة المستادامة ومصدر للدخل القومي وكأحد أجمل المقاصد السياحية التي تبهر الزائرين من مختلف أنحاء العالم.