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​برلماني: العليا للانتخابات هي الجهة التي تحدد موعد انتخابات الشيوخ

12:52 ص السبت 20 يونيو 2020
​برلماني: العليا للانتخابات هي الجهة التي تحدد موعد انتخابات الشيوخ

عبدالهادي القصبي

(مصراوي):

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، في بيان له اليوم الجمعة، إن قانون مجلس الشيوخ، وبعد الموافقة عليه مؤخرًا من مجلس النواب، يعرض حاليًا على مجلس الدولة لمراجعته وظبط صياغته.

وأضاف القصبي، أن القانون سيعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم ستحدد الهيئة العليا للانتخابات الموعد الذي تجرى فيه الانتخابات.

عبدالهادي القصبي انتخابات الشيوخ مجلس الدولة مجلس النواب

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