برلماني: العليا للانتخابات هي الجهة التي تحدد موعد انتخابات الشيوخ
(مصراوي):
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، في بيان له اليوم الجمعة، إن قانون مجلس الشيوخ، وبعد الموافقة عليه مؤخرًا من مجلس النواب، يعرض حاليًا على مجلس الدولة لمراجعته وظبط صياغته.
وأضاف القصبي، أن القانون سيعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم ستحدد الهيئة العليا للانتخابات الموعد الذي تجرى فيه الانتخابات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان