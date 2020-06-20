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حزب الحرية: إطلاق حملة "شكرًا.. قائد الإنجازات" لمرور 6 سنوات على رئاسة السيسي

12:38 ص السبت 20 يونيو 2020
حزب الحرية: إطلاق حملة "شكرًا.. قائد الإنجازات" لمرور 6 سنوات على رئاسة السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):


أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب الحرية المصري حملة (شكرًا.. قائد الإنجازات) للتوعية بالإنجازات التي تحققت خلال الست سنوات المنقضية من عمر الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور 6 سنوات على تولي الرئيس الحكم واحتفال الحزب بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال محمد مهني، أمين الشباب بالحزب ، وعضو المكتب السياسي بالحزب، إن الحملة تهدف لرفع الوعي لدى الشباب المصري لمعرفة حجم العمل المقدم والإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية.

وأوضح أن الحملة تستهدف الشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، وسيتم توضيح الإنجازات والمشروعات العملاقة ومدى فائدتها والمستفدين منها.

السيسي حزب الحرية المصري عبدالفتاح السيسي

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