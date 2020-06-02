بعد إعلان السعودية للضوابط.. مصدر يكشف تفاصيل الموسم الجديد للحج

كتب - يوسف عفيفي:

أكد مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أنه بالاطلاع على ضوابط الحج التي أعلنتها المملكة مؤخرا، تبين أنها ممتازة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الضوابط مبشرة بالخير للجانبين "المصري والسعودي"، وجاءت بعد توقعات بوقف الحج بنسبة 80% هذا الموسم لكن هذا التفاؤل جميل جدا ومؤشر بوجود حج هذا العام.

وأشار إلى أن وزارة السياحة المصرية لم تجر قرعة الحج السياحي حتى الآن كونها مرتبطة بالضوابط السعودية، ومن الصعب الإعلان عنها في ظل عدم اتضاح الرؤية بعد بشكل قاطع تحسبا للتغير الذي حدث وسيحدث.

وأوضح المصدر، أن أعداد الحجاج ستقل عن العدد المسموح به كل عام وهذا شئ طبيعي، متابعا:" أعتقد أن العدد سينخفض للنصف وستصبح كوتة السياحة 18 ألفا بدل من 36 ألفا، نظرا لمؤشرات الضوابط المعلنة في ظل فيروس كورونا".

وحول طبيعة السكن في السعودية، أكد المصدر، أنه وفقا للضوابط المعلنة، سيشهد السكن تغييرا ومسافات متباعدة ولن يكون هناك تكدسات، متابعا: "بدل ما كانت الغرفة بتاخد 5 أو 6 أفراد ستحمل 3 أفراد فقط".

ونشرت وسائل الإعلام السعودية، الضوابط التي تتبعها المملكة العربية السعودية فى الحج والعمرة.

وقالت إن القيادة السعودية، أعلنت عن الضوابط العامة والنموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة.