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تمثال لقرد ومركبتي دهشور.. نقل ٣ قطع أثرية لمتحف شرم الشيخ

09:29 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
تمثال لقرد ومركبتي دهشور.. نقل ٣ قطع أثرية لمتحف شرم الشيخ

متحف شرم الشيخ

كتب - مصراوي:

استقبل متحف شرم الشيخ، الثلاثاء، ثلاث قطع أثرية كبيرة من المتحف المصري بالتحرير، ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، إن تلك القطع شملت مركبتي دهشور الخشبية وتمثال لقرد البابون واقفا في وضع التهليل لشروق الشمس.

وأشار إلى أن المراكب يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار وعرضها 2,30 م، وتخص الملك سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى، ومن المقرر أن يتم عرضهما داخل قاعة مخصصة لهما بداخل المتحف.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن تلك المراكب تم اكتشافها بجوار هرم سنوسرت الثالث بدهشور، وتم نقلهما إلى المتحف المصرى بالتحرير وإعادة تركيبها وعرضهما منذ عام 1910، وتم نقلهما باستخدام أحدث الاساليب العلمية المتبعة لضمان سلامتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل؛ حيث تم نقل المركبتين باستخدام شاسيه معدني مصنوع من الأستنلس ستيل لسهولة تحريكها ورفعها في أمان دون المساس بجسم المركب الخشبي.

متحف شرم الشيخ قطع أثرية علي عمر قرد البابون قطاع المتاحف

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