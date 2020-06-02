نشوى طلعت مستشارا لوزير الآثار للسياحة المستدامة

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف الدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية، عميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق، بمنصب مستشار للوزير للسياحة المستدامة.

وبحسب يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

تخرجت الدكتورة نشوى من كليه السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها فى شركه ترافكو ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الاكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعه مدينه السادات.

حصلت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان وكانت رساله الدكتوراه بعنوان "

التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".

وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحه الخضراء.

وتم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كما قامت بالمشاركه كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية، ولها العديد من الابحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلميه المحلية والدولية.