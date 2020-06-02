غلق نادٍ صحي يعمل بدون ترخيص بحي الدقي - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك" ضبط نادٍ صحي بـ٦ شارع التحرير يدار بدون ترخيص مخالفا قرار الحكومة.

وأوضحت المحافظة أن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، قاد حملة مكبرة في نطاق الحي، لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال.

وأشارت إلى أنه أثناء الحملة، تم ضبط نادٍ صحي في ٦ شارع التحرير يدار بدون ترخيص ومخالف لقرار الحكومة، وتم رفع كافه المحتويات لمنع المخالف من الاستمرار في مخالفته وإيداع المضبوطات في مخازن الحي وجارٍ اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع لتحقيق الردع العام.