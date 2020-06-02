الصحة: تعيين "حسام عباس" رئيساً لقطاع السكان وتنظيم الأسرة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور حسام عباس، رئيسًا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

يأتي ذلك خلفًا للدكتورة سحر السنباطي التي تولت مسئولية الأمين العام للمجلس القومي الأمومة والطفولة.

وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتعيين الدكتورة دعاء محمد رئيسًا للإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.