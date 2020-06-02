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قطع الخدمة.. جهاز أكتوبر الجديدة يحذر من عدم استكمال إجراءات تركيب عداد المياه

07:30 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
قطع الخدمة.. جهاز أكتوبر الجديدة يحذر من عدم استكمال إجراءات تركيب عداد المياه

مشروع الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة 6 أكتوبر الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي من عدم استكمال إجراءات تركيب عداد المياه.

وقال الجهاز عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، إنه في ضور المتابعة الدورية لجهاز المدينة، تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين من شاغلى وحدات الإسكان الاجتماعي، باستكمال إجراءات تركيب عداد المياهـ واستخدام الخدمة دون دفع استحقاقات شركة المياه.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة إدارية والذي بمثتضاها سيتم فصل الخدمة وقطع المياه عن المخالفين طبقا للقواعد.

وأكد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم مرور حملات دورية لمتابعة هذا الأمر مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل الخدمة للمخالفين.

مشروع الإسكان الاجتماعي الإسكان فيسبوك عداد المياه جهاز مدينة 6 أكتوبر

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