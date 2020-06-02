أنتم السند.. محافظ الجيزة لمديري المستشفيات: "لا تغلقو أبوابكم أمام أي مريض"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء لقاءًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والصدر على مستوي المحافظة للوقوف على خطه العمل خلال المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وقرر محافظ الجيزة، إلغاء أي إجازات للأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن العاملين في المنظومة الصحية الآن بمثابة الجنود و من غير المسموح أن يتغيب جندي عن ساحه المعركه خاصه في الظروف التي تمر بها الدولة الآن.

وأكد المحافظ، على تشكيل لجان بالتنسيق مع عددًا من الجهات، للمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية.

ووجه بإستقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أي حالة مرضية قائلا: "لا تغلقو أبوابكم أمام أي مريض فانتم السند له"، والتأكيد على متابعة العزل المنزلي ووصول العلاج لهم، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجان سيتم بإشراف القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الإجراءات على أرض الواقع والمرور على كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة و إعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

ووجه محافظ الجيزة، وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات، بالتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية لتمكينهم من اداء واجبهم على أكمل وجه والحفاظ على سلامتهم مع التشديد على تخصيص أسره للعزل الصحي بالمستشفيات للأطقم الطبية والتمريض للتعافي في حال اصابتهم بفيروس كورونا.

وشدد على تطبيق البروتركول العلاجي الذي اقرتة وزارة الصحه بحزم فيما يخص الحالات البسيطة التي لا تحتاج سوي للعزل المنزلي والعلاج أو الحالات المتوسطة والحرجة والتي تستلزم تواجد في المستشفى مع التأكيد على عدم تفضيل مواطن على مواطن والتعامل بسواسية دون أي محسوبيات.

وأكد محافظ الجيزة علي أهمية تخصيص معاونين بكل مستشفي لاستقبال المريض والتخفيف عنه مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسي له لما لذلك من اهمية في زيادة معدل الشفاء.

ووجه المحافظ، مديري المستشفيات أنه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفي لاستقباله بها لتوفير الرعاية الصحية له.

واكد محافظ الجيزة على صرف حوافز مادية وكافة البدلات للأطقم الطبية وإطلاق أسماء الشهداء من الأطقم الطبية على الشوارع والمدارس أسوه بشهداء الوطن من الجيش والشرطة لما يقدموه من تضحيات غالية في سبيل سلامه المواطنين إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير قوات تأمين داخل المستشفيات للأطقم الطبية لتوفير الجو الملائم لهم للقيام بعملهم على أكمل وجه.

واشار إلى أنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين حول كورونا وهو 114الخاص بغرفة العمليات والازمات بالمحافظة ورقم 35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين.

من جانبه عرض الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة الموقف الحالي لمستشفيات العزل وأبرز المعوقات التي تواجه الأطقم الطبية وخطة المديرية وغيرها من الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى انه سيتم تخصيص ممرات داخل المستشفيات لاستقبال وعلاج مرضي كورونا بعيدًا عن اماكن استقبال أي حالات مرضية آخرى وذلك لتلاشي تفشي العدوي.