بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد الأئمة الناجحين في مسابقة الإيفاد الدائم

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، أسماء المرشحين للإيفاد الدائم من الناجحين في مسابقة العام 2019م للأئمة وعددهم (12) إمامًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام بمختلف دول العالم، وفي ضوء خطتها لإيفاد الأئمة الدائمين إلى الخارج، وهم:

1. حسن محمد حامد محمد هلال - القليوبية.

2. عمرو يحيى سعد محمود الشماع .البحيرة.

3. أكمل زكي عبد المجيد السيد - الشرقية.

4. ـحمد عبدالمالك أحمد عبدالحكيم عبدالله - الشرقية.

5. شعيب عبدالشفوق عشري سليم - الأقصر.

6. وائل شعبان خليل عبدالجواد - الشرقية.

7. ابرهيم فكري عبداللاهي أحمد - الأقصر.

8. صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم - الفيوم.

9. رمضان السيد عبداللاه حسانين - سوهاج.

10. أحمد سعد عباس محيسن - البحيرة.

11. مصطفى عثمان أحمد عثمان - أسيوط.

12. محمد عبدالستار عبدالرحمن البري - الجيزة.