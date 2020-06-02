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"الإياتا": 27‎% انخفاض في الشحن الجوي.. وأفريقيا الأقل تأثرا

05:37 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
"الإياتا": 27‎% انخفاض في الشحن الجوي.. وأفريقيا الأقل تأثرا

الإياتا

كتب - محمد عبيد:

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا)، انخفاض الشحن الجوي العالمية في أبريل الماضي بنسبة 27.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كأكبر انخفاض سجل على الإطلاق.

وقال الاتحاد، في بيان له، الثلاثاء، أن الطلب العالمي انخفض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقلصت السعة العالمية، وانخفضت الرحلات الجوية بشكل كبير، والتي كانت تحمل كميات كبيرة من الشحن الجوي ضمن رحلات الركاب المنتظمة.

وأوضح الاتحاد، أن شركات النقل في الشرق الأوسطـ أعلنت انخفاض الشحن بنسبة 36.2٪ على أساس سنوي في أبريل، وهو أسوأ بكثير من انخفاض 14.1٪ في مارس الماضي، على الرغم من احتفاظ عدد من شركات النقل في المنطقة ببعض سعة الشحن.

وذكر أن شركات الطيران الإفريقية أقل تأثراً بانقطاع الرحلات بسبب انتشار فيروس «كورونا»عن المناطق الأخرى في أبريل، وجاء الانخفاض على أساس سنوي بنسبة 20.9 ٪ ، وكان سوق إفريقيا وآسيا الصغير هو أكثر الطرق مرونة في أبريل الماضي ، بانخفاض 1.0 ٪ فقط. انخفضت القدرة الدولية بنسبة 36.6٪.

الإياتا اتحاد النقل الجوي الدولي أفريقيا الشحن الجوي فيروس كورونا

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