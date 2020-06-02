أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي لشؤون الإعاقة" للعام المالي الجديد

04:23 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي لشؤون الإعاقة" للعام المالي الجديد

مجلس النواب

مصراوي

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 23 مليون و114 ألف جنيه مقابل 16 مليونًا و197 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين نحو 4 ملايين و204 آلاف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجاري، بينما قدر بند شراء السلع والخدمات بمليونَي جنيه العام الجديد مقابل مليونَين و175 ألف جنيه العام الجارى 2019/ 2020.

ووصلت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالي الجديد 2020/2021 إلى 16 مليونًا و400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنيه العام الجاري.

وشهد الاجتماع إشادة برلمانية بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة؛ حيث أكد الدكتور عبد الهادي القصبي الدور المهم للمجلس في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا استعداد المجلس لتقديم أي دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

وشدد القصبي، في الاجتماع، على أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التي تناقش فيها مشروعات الموازنة، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم الوجود النيابي بما يكفي الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلي المجالس المختلفة ووزراتي المالية والتخطيط.

مجلس النواب عبد الهادي القصبي المجلس القومي لشؤون الإعاقة

الخبر التالى:

الأزهر للفتوى: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب.. والامتناع إثم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 قرارات حاسمة للأهلي.. قبول استقالة تركي وإلغاء تكريم عاشور