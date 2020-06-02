ما أسباب التأخر في التعامل مع مصابي "كورونا"؟.. برلمانية تسأل رئيس الحكومة

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أسباب تأخر التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وعدم توفير أسرّة لها رغم إمكانية ذلك بسهولة.

وقالت يوسف إنه توجد شكاوى كثيرة من تأخر التعامل من قبل وزارة الصحة مع بلاغات المواطنين عن وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وقد يتم تأخير التواصل وتعامل المستشفيات إلى أكثر من 5 أيام.

وأضافت النائبة: رغم أن عدد الأسرة في مستشفيات العزل لم يتم شغلها بالكامل؛ فإن هناك معاناة شديدة في سرعة توفيرها لمن يثبت إصابته بالفيروس، بجانب وجود نسب كبيرة للوساطة والمحسوبيات بشكل فج.

وتابعت يوسف: رغم أن علاج كورونا متوفر بـ376 مستشفى، و5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية تجول جميع محافظات الجمهورية، بجانب انضمام 320 مستشفى لعزل مصابي كورونا بـ30 ألف سرير إضافي، والسعة السريرية ما زالت موجودة، وهناك مستشفيات كبيرة لم تدخل الخدمة؛ فإن هناك صعوبة في توفير مكان لشخص مصاب.

ونوهت البرلمانية بأنه وَفق الإحصائيات الرسمية، فنسبة 50% من المصابين بفيروس كورونا تصل إلى المستشفيات في حالة متأخرة جدًّا، حيث يكون وضعهم الصحي متدهورًا للغاية ويكونوا معرضين للوفاة بنسب أكبر ممن يتم التعامل معهم مبكرًا.

وطالبت يوسف بالرد على الأسئلة التالية:

ما أسباب تأخر التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا؟ وما سبب عدم استطاعة المواطنين الحصول على مكان داخل المستشفيات للعلاج رغم وجود أسرة متاحة؟ وما أسباب عدم الترخيص لمعامل التحاليل الخاصة بإجراء اختبارات الإصابة من عدمها؟