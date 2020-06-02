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"مصر للطيران": جاهزون لاستئناف الرحلات فور إلغاء الحظر

03:25 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
"مصر للطيران": جاهزون لاستئناف الرحلات فور إلغاء الحظر

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت إلى أية دولة؛ لكن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة.

وأضافت المصادر أن الرحلات التي تسيّرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استثنائية وليست هناك رحلات منتظمة خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرارًا لاستئناف الحركة إلى المطارات المصرية.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة سواء استثنائية دولية أو رحلات داخلية، قائلةً إن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية، منوهةً بأن الرحلات الجوية تسير بانتظام داخل الدولة؛ لكن أعداد الركاب ليست كبيرة بسبب عدم الإقبال على الطيران، بسبب الظروف الحالية.

ومن جانبه، عرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، لاستئناف حركة الطيران؛ حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميًّا، ويتم حاليًّا تشغيل الطيران الداخلى بعدد من الرحلات بكفاءة عالية، وذلك خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لبحث خطة عودة حركة السياحة والطيران.

وكانت وزارة الطيران المدني أعلنت، أمس الإثنين، مد جسرها الجوي، خلال الأسبوعين القادمين، لإعادة المصريين بالخارج؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة الطيران المنتظمة بسبب انتشار العدوى.

وقال باسم عبد الكريم، المتحدث الإعلامي للوزارة، إنه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائية إلى كل من بيروت وعمان ومسقط ودبي وجدة والرياض وبغداد وسيدني خلال الأسبوعين القادمين؛ لإعادة المصريين من الخارج إلى بلدهم.

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