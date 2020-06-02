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"الإيكاو" و"الإياتا" يضعان خطة إقلاع الرحلات الجوية من 6 نقاط لمكافحة "كورونا"

03:20 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
"الإيكاو" و"الإياتا" يضعان خطة إقلاع الرحلات الجوية من 6 نقاط لمكافحة "كورونا"

الإياتا

كتب- محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" الحكومات بالالتزام العاجل في تطبيق الإرشادات العالمية لإعادة رحلات الطيران والخطة التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" تحمل اسم "الإقلاع"، تتضمن إرشادات السفر الجوي خلال أزمة انتشار "كورونا"، والتي تشمل إطارًا موثوقًا ومتكاملًا لتوفير التدابير للرحلات الجوية خلال جائحة الفيروس.

وقال ألكساندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، اليوم الثلاثاء: تم إعداد خطة "الإقلاع" الصادرة عن "الإيكاو" باستخدام أفضل الممارسات الحكومية التي تعمل عليها شركات الطيران، ونحن في الوقت الراهن نعتمد على الحكومات لتطبيق الخطة بسرعة؛ حيث إن العالم بحاجة ماسة إلى إعادة حركة السفر الجوي وأن شركات الطيران تعد عاملاً رئيساً في مرحلة الانتعاش الاقتصادي للدول.

وأضاف ألكساندر: تتضمن خطة "الإقلاع" مجموعة من التدابير التي تتماشى مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة؛ أولها التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وتنفيذ "التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن (على سبيل المثال في مقصورات الطائرات)، وثانيًا ارتداء الكمامات الطبية من قبل الركاب والعاملين ضمن القطاع، وثالثًا استمرار عمليات تعقيم وتطهير مجدولة لجميع المناطق المحتملة التي يمكن أن يصل إليها الركاب دون استثناء، ورابعًا الفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإفصاح الذاتي قبل الطيران وبعده، فضلاً عن فحص درجة الحرارة والمراقبة البصرية التي تجريها الأطقم الطبية بشكل دوري، وخامسًا تتبع توجهات المسافرين وموظفي الطيران: يجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، وسادسًا استخدام النظم الإلكترونية لتجنب المعاملات الورقية داخل المطارات".

ونوه رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" بأن هذه التدابير يجب أن تكون جزءًا أساسيًّا من إجراءات المسافرين وأفراد الطاقم والتي ستمنحهم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى، ونلتزم في الاتحاد بالعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا.

الإياتا الإيكاو الرحلات الجوية فيروس كورونا

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