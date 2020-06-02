لجنة مكافحة كورونا: 5 طرق لتقوية المناعة.. ومليون جرعة دواء مجانية لمرضى العزل

كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أهمية تعزيز المواطنين المصريين لجهازهم المناعي باعتباره خط الدفاع الأول لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "العسال"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تقوية الجهاز المناعي تتم عبر أكثر من طريقة من بينها ممارسة الرياضة، والتعرض للهواء والشمس، والنوم الجيد، وتناول الخضروات والفواكه، وصولاً لتعزيز المناعة عبر أخذ فيتامينات مثل فيتامين سي، والزنك، وفيتامين د، والمقويات بصفة عامة.

وأشارت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، إلى اعتزام إحدى شركات الأدوية الوطنية، للتبرع بمليون جرعة دوائية من أحد العقارات الذي يعمل على تعزيز المناعة، ويستخدم في رفع كفاءة مناعة مرضى "كورونا"، حيث سيوزع بالمجان على مرضى العزل المنزلي ضمن البروتوكول العلاجي الخاص بهم.

وأوضحت "العسال"، أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محلياً، موضحة أن تلك الأدوية، ومن بينها المليون جرعة التي ستتبرع بها الشركة من أدوية أثبتت كفاءة عالية في شفاء المرضى سواء قبل كورونا أو بعدها، موضحة أنها تنتج بجودة عالية، وتوفي باحتياجات السوق المحلية.

وأكدت أننا نحتاج كميات كبيرة جداً من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار جهود مكافحة الفيروس، وأن إنتاج تلك الأدوية محلياً، والتبرع بكميات منها لصالح الدولة يدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن الظروف الراهنة التي نعيشها تستلزم تكاتف الجميع، حيث أن مساهمة كل طرف بما يستطيع ستجعلنا نعبر لبر الأمان بإذن الله في مواجهة الفيروس، لافتة إلى أنه سيتم استخدام تلك الأدوية سواء لتعزيز مناعة الأطقم الطبية، أو توصيلها مجاناً لحالات العزل المنزلي في منازلهم.