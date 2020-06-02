وزير الري يواصل متابعة أعماله من مكتبه بمقر الوزارة

القاهرة- أ ش أ:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا، في مكتبه بمقر الوزارة، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، لبحث الموقف المائي وخطة إدارة المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك المشروعات التي تنفذها الوزارة لمواجهة مخاطر السيول.

كان وزير الموارد المائية والري قد فضل - خلال الأسبوعين الماضيين - الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عقب لقائه مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والذي أعلن عن إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الدكتور عبدالعاطي قد مارس مهام عمله خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات، والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة.