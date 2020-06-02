أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزير الري يواصل متابعة أعماله من مكتبه بمقر الوزارة

12:36 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
وزير الري يواصل متابعة أعماله من مكتبه بمقر الوزارة

الدكتور محمد عبدالعاطي

القاهرة- أ ش أ:
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا، في مكتبه بمقر الوزارة، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، لبحث الموقف المائي وخطة إدارة المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك المشروعات التي تنفذها الوزارة لمواجهة مخاطر السيول.
كان وزير الموارد المائية والري قد فضل - خلال الأسبوعين الماضيين - الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عقب لقائه مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والذي أعلن عن إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن الدكتور عبدالعاطي قد مارس مهام عمله خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات، والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة.

هذا المحتوى من

محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية رجب عبد العظيم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يرتفع ويتخطى الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم