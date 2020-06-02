بسبب كورونا.. طلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من نفايات الكمامة

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من نفايات الكمامات التي بدأ المواطنون في الالتزام بارتدائها في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وقال "غلاب" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت على تقديم النموذج الأفضل للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات، وسط هدف رئيسي متمثل في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات المختلفة بكافة المستويات تضمنت إلزام مرفق بغرامة متعلق بارتداء الكمامة في كل أماكن التجمعات ووسائل النقل والمواصلات وأيضا كافة المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي لاقي ترحيب شديد من المواطنين، وظهرت العديد من الشواهد الخاصة بالالتزام، حيث منها الكمامات التى تستخدم بشكل يومي أو لمدة زمنية معينة وعقب ذلك يتم إلقائها في النفايات والقمامة التي يكون مصيرها شوارع مصر المختلفة، وتعمل العديد من الإدارات المحلية بمختلف محافظات مصر على جمعها من خلال تجمعات القمامة بمختلف الشوارع.

ولفت إلى أن التخلص الآمن من نفايات الكمامة ضرورة مهمة، حتى لا يتم إعادة تدويرها من قبل منعدمي الضمير، أو استغلالها بشكل أو بآخر، خاصة أن بعض المشاهد أظهرت شروع البعض في بيعها على الأرصفة في عدد من الميادين، وهو الأمر الذي يستوجب الردع والمواجهة الحاسمة، مع التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى يكون مصيرها في تجمعات القمامة التى تعمل الوحدات المحلية بمختلف محافظات مصر على نقلها إلى المحارق، وذلك استكمالا لتحقيق الهدف الأسمى نحو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.