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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات من السعودية والكويت وانجلترا

11:30 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات من السعودية والكويت وانجلترا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 9 رحلات دولية من 3 دول عربيه وأوروبية عليها حوالي 1500 مصريًا من المتواجدين بالخارج ومنعتهم توقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا من العودة من الخارج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 9 رحلات جوية استثنائيه تصل من السعودية، ورحلتين من الكويت، ورحلة واحدة من لندن، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، ويقوم أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين بإجراء اختبارات فيروس "كورونا"، عليهم داخل صالات الوصول، ويتم نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة رحلات جوية فيروس كورونا

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