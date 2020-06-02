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تصل لـ10 آلاف في اليوم.. الصحة تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

03:08 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
تصل لـ10 آلاف في اليوم.. الصحة تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:


حددت وزارة الصحة والسكان، أسعار علاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بعد قرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

ووافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على مقترح الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بتحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها، بعد ورود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات.

وجاءت تكلفة العلاج كالتالي:

- تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

- تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.

- وكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وقالت وزارة الصحة إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

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فيروس كورونا وزارة الصحة هالة زايد جهاز تنفس صناعي

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