وزير الأوقاف يوجه بسرعة تجهيز مكان ملائم بمستشفى الدعاة لعلاج مصابي كورونا

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، تم توجيه إدارة مستشفى الدعاة التابعة للوزارة، بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، ووتكون الأولوية فيها لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد وزير الأوقاف الآتي:



1- التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة.

2- تحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

3- تدعم الوزارة علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربًا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن 35%؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة 65% على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العاملين.