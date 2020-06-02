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متحدث الصحة: شرط لعزل مصاب كورونا في المستشفى

12:30 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
متحدث الصحة: شرط لعزل مصاب كورونا في المستشفى

خالد مجاهد

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تقدر حالة الهلع الموجودة عند المواطنين بسبب كورونا، ولكن هناك بروتوكول حال الشعور بأعراض، على أن يقيم الطبيب الحالة وينظر في الفحوصات والتحاليل، وهو من يحدد طريقة العلاج.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن المواطن الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا يحصل على "شنطة" بروتوكول العلاج كاملة، ويتوجه للمنزل حال إذا كانت حالته مستقرة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام: "الطبيب هو اللي بيحدد، إما بعلاج المواطن في المنزل أو توجيهه إلى مستشفى العزل، ومش أي مريض كورونا يتم عزله".

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة تعقد اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات الطبية بالمحافظات على مدار الساعة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة، أن الوزيرة أشارت إلى إمداد محافظة القاهرة بـ 65 قافلة طبية ثابتة ومتحركة لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية بمواقع العمل بالمشروعات القومية الكبرى لاستمرار عجلة الإنتاج، والمناطق الأعلى في نسب الإصابة بالفيروس.

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