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حميات الأقصر: لدينا 50 سريرًا والمستلزمات الطبية لعلاج كورونا متوفرة بالكامل

12:13 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
حميات الأقصر: لدينا 50 سريرًا والمستلزمات الطبية لعلاج كورونا متوفرة بالكامل

حميات الأقصر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، توافر المستلزمات الطبية في المستشفى بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقدم حصة خاصة بمستلزمات مكافحة العدوى للمستشفى في إطار الحصص المخصصة لمستشفيات الحميات.

وطالب الرملي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المًذاع عبر فضائية "on-e"، مساء الإثنين، بتوفير غرفة عناية مركزة، مشيرة إلى المستشفى تضم 50 سريرًا، والمستشفى خاصة بالكشف والفرز حيث تم نقل الحالات الإيجابية الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل.

وأضاف مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، أنه يوجد 50 أسطوانة أوكسجين ومجهزة بالمستشفي، بالإضافة إلي 15 جهاز "نوبيليزر"، مضيفًا :"تم تطوير المستشفى وزيادة قدراتها منذ أزمة كورونا".

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