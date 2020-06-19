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وزير السياحة يتفقد عددًا من الفنادق بالغردقة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية

10:45 م الجمعة 19 يونيو 2020
وزير السياحة يتفقد عددًا من الفنادق بالغردقة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عددًا من الفنادق بمدينة الغردقة، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارًا من أول يوليو.

حضر الجولة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وخلال الجولة تفقد العناني الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

خالد العناني الغردقة وزارة السياحة والآثار محمد منار وزارة الطيران المدني المنشآت السياحية والفندقية

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