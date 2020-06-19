الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية تأهيل لترع بطول 1050 كم (صور)

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه في ضوء المتابعة المستمرك للموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع، تم حتى يوم 17 يونيو الجاري، الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كم، بقيمة تقديرية 2.8 مليار جنيه في زمام حوالي 398 ألف فدان موزعة على 17 محافظة.

وأضاف الويزر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل 41 ترعة بطول 120 كم، وجاري أعمال التأهيل في عدد 55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقية وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وقال بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إنه تجدر الإشارة إلى أن تلك الاعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، التي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

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