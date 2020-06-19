​"الفاو": مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائي

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب، بدء من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت عددًا من الإجراءات والترتيبات كان من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، ما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول.

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيرًا في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مرورًا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والأسمدة بأسعار مناسبة.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن المعهد يبذل جهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية مصر من محصول القمح، من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة.

وأضاف خليل، أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالإشراف على التقاوي المعتمدة التي توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالي دعم المواطن في أسعار الخبز.