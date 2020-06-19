أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كفر الجيش الوطني.. برلماني يطالب الأزهر بالرد على مفتي ليبيا المعزول

07:31 م الجمعة 19 يونيو 2020
كفر الجيش الوطني.. برلماني يطالب الأزهر بالرد على مفتي ليبيا المعزول

المهندس علاء والي

(مصراوي):


طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، الأزهر وهيئة كبار العلماء، بالرد على مفتي ليبيا المعزول، في فتواه الجديدة والغريبة والمثيرة للجدل، بتكفير عناصر الجيش الوطني الليبي، وإباحة التعامل معهم كبغاة وقتل أسرى الجيش وحجب الغنائم، بالإضافة إلى معاملة أسرى الجيش الوطني الليبي معاملة التتار والمغول.

وقال والي لماذا السكوت على هذا التطاول من قبل المفتي المعزول، حيث أن هذا المعزول ليس له إلا إثارة الجدل، حيث سبق له إصدار فتاوى غريبة ومستهجنة لذلك لقبه الليبيين بمفتي "الفتنة".

علاء والي مجلس النواب ليبيا الجيش الوطني الليبي

الخبر التالى:

وصول 1300 مصري من العالقين في السعودية والكويت وعُمان إلى مطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و79 حالة وفاة