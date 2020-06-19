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"الصحفيين": استمرار تقديم الخدمات الضرورية في النقابة لأسبوعين مقبلين

05:45 م الجمعة 19 يونيو 2020
"الصحفيين": استمرار تقديم الخدمات الضرورية في النقابة لأسبوعين مقبلين

محمد شبانة

(مصراوي):


أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، استمرار تقديم الخدمات الضرورية لمدة أسبوعين مقبلين.

وقال شبانة في تصريحات صحفية اليوم: "لعل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كوفيد 19 -كورونا- كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين، وسبقنا الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعًا، وكان من الآثار الإيجابية لذلك -ولله الحمد والشكر- عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذي يتم تعقيمه يوميًا 3 مرات، بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة، وهي الأحدث والأعلى في مصر، للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى، ولم نكن سننجح في مهمتنا إلا بدعم الصحفيين والتزامهم وتشجيعهم".

وأضاف شبانة: "وفي هذا الإطار وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد 19 وبعد الاطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية والتوقعات الخاصة بالفيروس وتحسبًا لأية مخاطر قد تحدث والاستمرار في الحفاظ على جميع مرتادي مبنى النقابة، نعلن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض كما هو متبع حاليًا، في الدور الأرضي بالمبنى مع الاستمرار في إغلاق جميع الخدمات الحكومية لأسبوعين قادمين".

وتابع شبانة: "إن كنا نتخذ هذا القرار فذلك بالأساس حفاظًا على سلامتكم جميعًا.. نسأل الله سلامتكم وحفظكم الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".

محمد شبانة نقابة الصحفيين فيروس كورونا سكرتير عام نقابة الصحفيين

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