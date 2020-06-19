نفس الضوابط.. الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد محمد علي بالقلعة
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي نقلت بها الأسابيع الماضية.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الجمعة، على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، مبدية اعتذارها الإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.
وشددت وزارة الأوقاف، على أن إقامة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد محمد علي بالقلعة فقط.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
50437
عدد المصابين
-
13528
عدد المتعافين
-
1938
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان