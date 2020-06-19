أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نفس الضوابط.. الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد محمد علي بالقلعة

05:32 م الجمعة 19 يونيو 2020
نفس الضوابط.. الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد محمد علي بالقلعة

مسجد محمد علي

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي نقلت بها الأسابيع الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الجمعة، على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، مبدية اعتذارها الإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

وشددت وزارة الأوقاف، على أن إقامة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد محمد علي بالقلعة فقط.

مسجد محمد علي وزارة الأوقاف قلعة محمد علي

الخبر التالى:

"الصحفيين": استمرار تقديم الخدمات الضرورية في النقابة لأسبوعين مقبلين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرتبات والعلاوات على المعاشات..3 إجراءات ينتظرها المصريون في "يوليو السعيد"