اليوم.. وصول 12 رحلة طيران تقل 1795 مصريًا من العالقين بالكويت



كتب- يوسف عفيفي:



تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4204 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والهند، وإيران، والتيبال، بنجلاديش، والإمارات، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 12 رحلة تقل 1795عاملا من العالقين.



ومن المقرر، وصول الرحلات الـ 12 إلى 4 مطارات (القاهرة – الإسكندرية - أسيوط - سوهاج).



وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1795 عاملا، على النحو التالي:

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1045 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار سوهاج.



- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل إلى مطار سوهاج.



- الرحلة الثالثة، على العربية - مصر برحلة رقم 218 قيام من الكويت 11.35 وعلى متنها 145 عاملًا، وصول مطار أسيوط.



- الرحلة الرابعة، على المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13.25 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار القاهرة.



-الرحلة الخامسة، على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملًا وتصل مطار القاهرة.



- الرحلة السادسة، على الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت الساعة 14.15 وعلى متنها 260 عاملًا وتصل مطار القاهرة.



-الرحلة السابعة، على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50 وعلى متنها 145 عاملا تصل إلى الإسكندرية.



-الرحلة الثامنة، على الكويتية رحلة رقم 1055 قيام من الكويت 15.05 وعلي متنها 130 عاملًا تصل مطار سوهاج.



-الرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملًا.



-الرحلة العاشرة، على طيران إيركايرو رحلة رقم 2415 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملًا.



-الرحلة الحادية عشر، طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 10.00، وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملًا.



-الرحلة الثانية عشر، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملًا.