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برلماني يطالب بصرف مستحقات شهداء كورونا كاملة

04:44 م الجمعة 19 يونيو 2020
برلماني يطالب بصرف مستحقات شهداء كورونا كاملة

النائب شكري الجندي

كتب- مصراوي:

تقدم النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة باعتبار الشهداء جراء فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والإداريين وكافة العاملين بقطاع الصحه المتوفين أثناء وبسبب عملهم بالمستشفيات، على رأس العمل ومنح ذويهم رواتبهم كاملة دون انتقاص وترقيتهم لأعلى الدرجات بالقطاع التابعين له.

وطالب الجندي، الحكومة بتطبيق نفس القرار واعتبار الشهداء المتوفين بسبب العمل في كافة قطاعات الدولة والذين يؤدون خدمة عامة على رأس العمل وعدم الانتقاص من حقوق ذويهم المالية وترقيتهم لأعلى درجة تقديرا لجهودهم ولخدمتهم الوطن بل واستشهادهم بسبب ظروف عملهم ومكافأة لهم على عدم تركهم ميدان العمل وقت حاجة الدولة لهم.

وطالب وزيرة الصحة، بضرورة عدم تفويت الفرصة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالتمريض بسبب السن، متسائلًا: ما ذنب صغار السن الحاصلين على الإعدادية طالما حصل على أعلى الدرجات وتوافرت فيه شروط التقديم خاصة وأن شرط السن لا يطبق على المتقدمين لكليات الطب والحاصلين على الثانوية العامة.

شكري الجندي ضحايا كورونا فيروس كورونا

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