أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الخدمات البيطرية: تحصين 1.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

03:53 م الجمعة 19 يونيو 2020
الخدمات البيطرية: تحصين 1.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في هيئة خدمات الطب البيطري، الاستمرار في عمليات تحصين الطيور على كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة حتى الأن حصنت مليون و623 ألف طائر بالرغم من الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف محمود، لمصراوي، أن أعمال لجان الفحص والتحصين الوقائي تحصن ضد مرض إنفلونزا الطيور، لافتا إلى أن الدفع بتلك اللجان على 24 محافظة بجانب أعمال التطهير والوقاية للمنشآت الحكومية والخاصة.

وتابع: الهيئة تكافح كافة الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمرور المستمر علي منازل المربين، نظرا لغلق الأسواق.

وناشد جموع المربين بضرورة التحصين والوقاية للحفاظ على الثروة الداجنة، مضيفا أن ما يقرب من 70% من الطيور لدي صغار المربين.

وزارة الزراعة إنفلونزا الطيور الطب البيطري

الخبر التالى:

563 راكبًا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة على 3 رحلات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرتبات والعلاوات على المعاشات..3 إجراءات ينتظرها المصريون في "يوليو السعيد"