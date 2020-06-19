الخدمات البيطرية: تحصين 1.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في هيئة خدمات الطب البيطري، الاستمرار في عمليات تحصين الطيور على كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة حتى الأن حصنت مليون و623 ألف طائر بالرغم من الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف محمود، لمصراوي، أن أعمال لجان الفحص والتحصين الوقائي تحصن ضد مرض إنفلونزا الطيور، لافتا إلى أن الدفع بتلك اللجان على 24 محافظة بجانب أعمال التطهير والوقاية للمنشآت الحكومية والخاصة.

وتابع: الهيئة تكافح كافة الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمرور المستمر علي منازل المربين، نظرا لغلق الأسواق.

وناشد جموع المربين بضرورة التحصين والوقاية للحفاظ على الثروة الداجنة، مضيفا أن ما يقرب من 70% من الطيور لدي صغار المربين.