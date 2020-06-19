"تنشيط السياحة" تنظم رحلة لجنوب سيناء والبحر الأحمر للمراسلين الأجانب

كتب- يوسف عفيفي:

تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء لحوالي 35 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وذلك لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار القاهرة وعلى متن الطائرة وبمطاري الغردقة وشرم الشيخ وعدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للسياحة الوافدة إلى مصر، في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، اعتبارا من أول يوليو.

كما سيتم إطلاعهم بشكل عملي على إجراءات السلامة الصحية الجديدة المعتمدة لاستقبال السائحين والزائرين بمختلف المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية المختلقة وفي شركات الطيران المصرية والمطارات المصرية.

وبدأت الرحلة بإطلاع مراسلي وكالات الأنباء الدولية على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات المتبعة داخل مطار القاهرة وداخل الطائرة حيث تم منع توزيع الجرائد والمجلات، وتوزيع وجبات جافة فقط، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات، كما قدم وزير الطيران المدني، شرحا وافيا للإجراءات المتبعة بالمطار وتعقيم الحقائب.

وتفقد وزير السياحة، متحف الغردقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار كما اعتمد أيضًا خطة لافتتاح المتاحف والمواقع الأثرية تدريجيًا لاستقبال زائريها، وذلك بحضور غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى زيارة مجموعة من الفنادق ومراكز الغوص بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وزيارة تفقدية لمتحف شرم الشيخ.

وتعد هذه الرحلة التعريفية فرصة لتعريف ممثلي وكالات الأنباء الدولية بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة على أرض الواقع لنقلها إلى دولهم، حيث إن الضوابط المكتوبة لن تعبر عن الجهود المبذولة للتأكد من دقة تنفيذ الضوابط إلا في حالة وجود المراسلين لتكون بمثابة رسالة ينقلوها لدولهم.

وشارك بهذه الرحلة حوالي 35 مراسلًا بعدد من وكالات الأنباء الدولية من دولة ايطاليا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والكويت، والإمارات، والسعودية.​