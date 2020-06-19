برلماني يحذر من كارثة بسبب تكدس مصابي كورونا أمام صيدليات الإسعاف

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بحل أزمة تكدس مصابي فيروس كورونا والمخالطين أمام صيدلية الإسعاف لصرف دواء العزل المنزلي.

وحذر أبوالعلا، في بيان عاجل تقدم به إلى الحكومة، من أن صيدلية الإسعاف تحولت إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا خصوصا وأن أغلب المترددين عليها من المصابين أو المخالطين وذويهم، مما يهدد بانتشار العدوى بأعداد كبيرة.

ودعا عضو مجلس النواب، وزارة الصحة إلى ضرورة سرعة التحرك الفوري لمنع حدوث كارثة لزيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وشدد أبوالعلا، على ضرورة تنفيذ ما أعلنت عنه وزيرة الصحة بتوصيل العلاج للمنازل من خلال القوافل الطبية التي تتردد على المصابين.

واقترح النائب، إتاحة صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار عدم صرفها إلا من خلال روشتة علاج.

كما اقترح تمكين المتطوعين من المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.