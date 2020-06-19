جهازا "الشيخ زايد" و"بني سويف الجديدة" ينفذان حملات تطهير وتعقيم بالمدارس



كتب- محمد عبدالناصر:



صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لشن حملات تطهير وتعقيم تحت إشراف إدارة شئون البيئة بالجهاز، حيث استهدفت الحملات المدارس المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها للوقاية من فيروس كورونا.



وذكر فهمي، في بيان، اليوم الجمعة، أن أعمال التعقيم والتطهير تم تنفيذها في 5 مدارس وإجمالي لجان فرعية 110 لجان، وشمل التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل الطبي.



وشدد على استمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصاً على سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين.



وفي سياق متصل، أوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم استهدفت المدارس المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، في ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأشار عبدالرحمن، إلى أنه تم تنفيذ الحملات بمعرفة إدارتي البيئة والتنمية وشركات خدمات النظافة، وبالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.



وأكد المهندس أشرف عبدالرحمن، استمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب والمراقبين والعاملين بمنظومة الامتحانات.

