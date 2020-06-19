قرار دولة.. أول تعليق من "التعليم" على مطالبات "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، إن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في الموعد المعلن عنه هو قرار الدولة بأكملها.

يأتي ذلك ردا على مخاطبة نقابة الأطباء للرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، في ظل زيادة حالات المصابين بكورونا.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي مصر عبر تطبيق "واتس أب"، أن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2020، في تمام العاشرة صباحا.