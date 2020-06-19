زيادة تذاكر النقل والطيران وعجز المعلمين.. الحكومة ترد على 12 شائعة

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد حول التخلص من نفايات مستشفيات العزل بشكل غير آمن، إضافة إلى وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام بداية يوليو

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

التخلص من نفايات مستشفيات العزل بشكل غير آمن

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بشكل غير آمن.

وقالت وزارة الصحة، إن ذلك غير صحيح ويتم اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفاسات الطبية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبروتوكول وزارة الصحة سوا لحالات كورونا أو غيرها مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لمتابعة مدى الالتزام بذلك.

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عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لوجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا ، وأن طلبات الاعتذارات المقدمة من قبل المعلمين في معدلها الطبيعي كالأعوام السابقة، موضحةً أن أعداد المعلمين كافية تماماً للإشراف على لجان الامتحانات والقيام بعملية تقدير ورصد الدرجات، مشددةً على قبول اعتذار المعلمين وفقاً للضوابط والشروط القانونية المعتمدة .

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عدم وجود أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن عدم وجود أماكن في المستشفيات الحكومية لاستبقال مصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة: هناك أماكن متاحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها لهذا الغرض منذ بدء الأزمة، والبالغ عددها نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن توجيه المصاب للالتزام العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وإنما يرجع لكون حالته الصحية لا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

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الحكومة تكشف حقيقة توزيع أدوية بروتوكول علاج كورونا على طلاب الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتوزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء الكشف عليهم وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير طاقم طبي وسيارة إسعاف في كل مدرسة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية خلال فترة الامتحانات.

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إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through.

وأضافت الوزارة، أن خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through متاحة حالياً داخل جامعة عين شمس، ويتم ذلك تحت إشراف المختصين بالمعمل المرجعي التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي.

وقالت وزارة التموين، إنه لا صحة لإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار موسم استلام وتوريد القمح لعام 2020 حتى 15 يوليو القادم، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً من قبل الوزارة.

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زيادة أسعار تذاكر النقل العام بداية يوليو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل.

وقالت وزارة التنمية المحلية، إنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

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تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لتداول أي فواكه أو محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق.

وشددت على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها الفواكه سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

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زيادة أسعار تذاكر الطيران بداية يوليو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وقال المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الجمعة: إنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

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استبعاد بعض المستحقين من الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وقالت وزارة القوى العاملة، إنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة ستتضمن صرف نفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعة الأولى من المنحة لنفس عدد المستحقين، والمقدر بـ 500 جنيه للمستحق، وذلك في إطار حرص الدولة لدعم تلك الفئة المضارة من جائحة كورونا.

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إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد خلال أزمة كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لإهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، مُوضحةً أن الـ6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار 6 سنوات سابقة منذ عام 2014 حتى 2020، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلاً عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

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استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات.

وقال المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الجمعة: إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاستيراد أي لقاحات غير مطابقة للمواصفات سواء للحمى القلاعية أو غيرها، مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية المستوردة أو المحلية سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية الدولية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية على جميع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية.

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