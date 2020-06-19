اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 47 رحلة عليها 7581 راكبًا من عدة دول

كتب- محمد عبيد:



يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، 47 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها نحو 7581 راكبًا مصريًا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر بالمطار: تصل رحلات العالقين من عدة دول منها، دول الخليج من الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان وعدد من دول أوروبا، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران وشركة آير كايرو، بالإضافة إلى شركات خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.



ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.



وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.