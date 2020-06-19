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9 بنود.. ننشر الدليل الإرشادي للتعريف بضوابط استئناف السياحة إلى مصر

11:55 ص الجمعة 19 يونيو 2020
9 بنود.. ننشر الدليل الإرشادي للتعريف بضوابط استئناف السياحة إلى مصر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

وضعت الحكومة المصرية، دليلا إرشاديا يضم 9 ضوابط لاستئناف الرحلات السياحية إلى مصر، للتعريف بالاشتراطات الوقائية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف وجميع الأنشطة السياحية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الدليل الإرشادي، الذي تم إعداده بالتنسيق بين وزارتي الطيران المدني والصحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر، وينتهي ببرامج تحفيز منظمي الرحلات.

وكان وزيرا السياحة والطيران، عقدا الأحد الماضي، مؤتمرا صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام، للإعلان عن عدة ضوابط وإرشادات لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، والتي سيتم فتحها أول يوليو المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وجاءت الضوابط كالتالي:​

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