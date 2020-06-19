324 مصريًا يصلون القاهرة من قطر عبر مسقط

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين قادمتين من العاصمة العمانية مسقط وعلى متنهما 324 عالقًا مصريًا من المقيمين في قطر.



وقالت مصادر بالمطار، إن طائرة تابعة لمصر للطيران تقل 150 عالقًا وأخرى تابعة لشركة آير كايرو وعليها 174 راكبًا من العالقين في الدوحة، وصلتا المطار وخضع ركاب الرحلتين إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.



وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألفًا من المصريين العالقين بعدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.