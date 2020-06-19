النقل: دخول برج جزيرة شندويل لإشارات السكك الحديد في الخدمة



كتب- أسامة علي:



أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (أسيوط /نجع حمادي) بطول ١٨٠ كم بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، ليحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة (4 SILL).



وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، أن المشروع يتكون من 17 برجًا رئيسيًا و3 أبراج ثانوية و68 مزلقانًا، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 40.5% حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ14 برجا على التوازي بمراحل متفاوتة ويعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو أول برج رئيسي يدخل الخدمة، لافتا إلى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم في 27 سيمافورًا ضوئيًا ومزلقان يعمل أتوماتيكيًا و19 موتور تحويلة.



وأشار وزير النقل، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط (أسيوط / نجع حمادي) يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي / الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.



وأضاف الوزير، أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



وتابع: خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى حوالي 1900 كم بتكلفة تصل إلى 46.7 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديد.