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الحكومة تحسم الجدل بشأن استبعاد بعض المستحقين من الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه

11:05 ص الجمعة 19 يونيو 2020
الحكومة تحسم الجدل بشأن استبعاد بعض المستحقين من الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه

وزارة القوى العاملة

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أبناء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وقال المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الجمعة: إنه تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة ستتضمن صرف نفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعة الأولى من المنحة لنفس عدد المستحقين، والمقدر بـ 500 جنيه للمستحق، وذلك في إطار حرص الدولة لدعم تلك الفئة المضارة من جائحة كورونا.

وسيتم صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه اعتباراً من يوم 21 وحتى يوم 25 من يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، كما سيتم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية، على شرائح يومية منعاً للتزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث يقوم نحو 260 ألف مستحق بالصرف يومياً من ماكينات الصرف الآلي.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).

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وزارة القوى العاملة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منحة العمالة غير المنتظمة تقرير الشائعات الأسبوعي

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