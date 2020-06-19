الحكومة ترد على أنباء تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق



كتب- محمد غايات:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق.



وقال المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الجمعة: إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.



وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتداول أي فواكه أو محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها الفواكه سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.



وفي سياق متصل، ارتفعت جميع الصادرات الزراعية المصرية في الفترة بدايةً من يناير 2020، وحتى 2 يونيو الجاري لتصل إلى 3 ملايين و226 ألفاً و150 طناً، خاصة 13 صنفاً من الفواكه والخضروات، تشمل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والعنب والثوم والجوافة، حيث احتلت صادرات الموالح المركز الأول بإجمالي مليون و354 ألف طن، والبطاطس الثاني 628 ألف طن، واحتل البصل المركز الثالث بـ 240,089 ألف طن.



كما تم فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر، على الرغم من صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، وتشمل الأسواق الجديدة التي تم فتحها تصدير التمور إلى استراليا، والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس، والموالح إلى البرازيل، والجريب فروت إلى إندونيسيا، والموالح إلى أوزباكستان، بالإضافة إلى فتح أسواق الأرجنتين أمام الموالح المصرية.



وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).