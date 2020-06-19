حدث ليلاً| مراجعات مجانية لطلاب الثانوية وتفاصيل الفيروس الجديد في الصين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجانًا.. التعليم: مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية على المنصة الإلكترونية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، في كل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة.

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الصحة: 1218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و88 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة.

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الصحة العالمية: قد تتوفر ملايين الجرعات من لقاح ضد كورونا نهاية العام

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الدول إلى التعاون في إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمجرد التوصل إليه.

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مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

استنكرت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق.

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وزير السياحة: تخفيض 50% في أسعار دخول المتاحف للأجانب حتى نهاية أكتوبر

أعلن الدكتور خالد العناني، ووزير السياحة والآثار، إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20%، والتي كان مقررًا تنفيذها في نوفمبر المقبل.

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محذرا من صدام قاس.. وزير الخارجية الأسبق: قضية سد النهضة في مراحلها الأخيرة

حذر وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، من أن ألا تتمكن القاهرة وأديس أبابا من الوصول إلى تفاهمات بشأن سد النهضة، ومن ثم اللجوء "للصدام".

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كاليفورنيا تفرض ارتداء الكمامات مع تزايد مخاوف الإصابة بالفيروس

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم أمس الخميس سكان ولايته، البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبًا، بارتداء كمامات الوجه في معظم الأماكن العامة، حيث ترى الولاية زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

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رئيس الوزراء الأسترالي: هناك دولة تشن هجمات إلكترونية على البلاد

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن "بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية متزايدة من جهة إلكترونية فاعلة متطورة مقرها إحدى الدول".

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الصين تكشف المادة الوراثية لفيروس التفشي الجديد في بكين

أعلنت الصين أنها توصلت إلى بيانات الجينوم الخاص بالفيروس الكامن وراء تفشي آخر لـ COVID-19 في العاصمة بكين.

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بعد تسجيل الـ50 ألف إصابة.. مصر الثالثة عربيًا والثانية إفريقيًا في مؤشر الإصابات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي إلى 479 ألفًا و392 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و900 حالة.

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لوريدا البؤرة الجديدة.. 10 ولايات أمريكية تسجل إصابات قياسية بكورونا

سجلت 10 ولايات أمريكية أعدادا قياسية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي يرجح فيه المراقبون أن تصبح ولاية فلوريد البؤرة القادمة للأزمة الصحية على نطاق الولايات المتحدة.

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إعلامية صينية تكشف حقيقة الفيروس الجديد الذي ضرب بكين مؤخرًا

كشفت الإعلامية الصينية سعاد يي، حقيقة تعرض مناطق من العاصمة بكين لفيروس جديد بعد أن سجلت السلطات الصحية 137 إصابة جديدة في أحد الأسواق لبيع المنتجات الزراعية بوسط المدينة بالقرب من الأحياء السكنية.

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السعودية.. إعادة فتح المساجد في مكة المكرمة الأحد بعد انقطاع دام 3 أشهر

أعلنت السلطات السعودية، أنه سيتم إعادة فتح المساجد في مكة المكرمة، اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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وثائق: أردوغان أشرف بنفسه على تحريك احتجاجات معادية لمصر في 2013

نشر موقع "نورديك مونيتور"، ومقره السويد، وثائق تكشف إشراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنفسه على حشد احتجاجات معادية لمصر في تركيا، ودول أخرى، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسي عام 2013.

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