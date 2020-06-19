تبدأ الأربعاء المقبل.. تعرف على الجهات المستفيدة من مبادرة الحكومة لدعم السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الجهات المستفيدة من المبادرة الجديدة للحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، المقدرة بـ 3 مليارات جنيه، لدعم قطاع السياحة.

وأضاف الوصيف أن المبادرة تأتي استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.

وأكد أن تنفيذ المبادرة سيبدأ فور وصولها للبنوك والمتوقع لها اليوم الإربعاء على أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.

وجاءت الجهات المستفيدة كالتالي:

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- كافة المشروعات السياحية، على أن تبلغ الفائدة 5% فقط.

- تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه.

- تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين بالسياحة اعتبارا من شهر مايو 2020.

- تستهدف المبادرة، العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية.

- فنادق الإقامة والفنادق العائمة.

- المشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.

- خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.

- النقل السياحي البري.

- المطاعم السياحية.

- الأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأوضح الوصيف أن المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الكبرى وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الإستفادة من المبادرة.​